Ukraine : Les forces russes ont torturé des détenus à Izioum

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un couloir menant à des cellules au Poste de police central d’Izioum, en Ukraine, où les forces russes ont détenu plusieurs personnes. Photo prise le 23 septembre 2022. © 2022 Belkis Wille/Human Rights Watch (Kiev, le 19 octobre 2022) – Les forces russes et d’autres personnes opérant sous leur commandement ont régulièrement torturé des détenus durant les six mois d’occupation russe d’Izioum, une ville de la région de Kharkiv dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Des survivants ont décrit comment ils ont été soumis à des chocs électriques,…



Lire l'article complet