Haïti : Agir d’urgence face à la résurgence du choléra

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'intérieur d'une tente où des personnes souffrant de symptômes de choléra sont soignées, dans l’enceinte d’une clinique dirigée par Médecins sans frontières à Port-au-Prince, Haïti, et photographiée le 7 octobre 2022. © 2022 AP Photo/Odelyn Joseph (Washington) – La communauté internationale devrait aider Haïti à faire face à la résurgence du choléra en livrant d’urgence du carburant, des médicaments et de l'eau potable, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les pays devraient suspendre les renvois, les expulsions et les refoulements d'Haïtiens en raison de l'aggravation…



