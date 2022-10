La santé accuse un recul au niveau mondial, marqué par la permanence des inégalités entre pays

L’état de santé des femmes et des enfants se détériore à l’échelle mondiale, révèle un nouveau rapport des Nations Unies. Une situation due aux effets conjugués des conflits, de la pandémie de Covid-19, des changements climatiques et à leurs conséquences dévastatrices sur les perspectives d’avenir des enfants, des jeunes et des femmes.]]>



