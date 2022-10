RD Congo: Des unités de l’armée ont collaboré avec des groupes armés responsables d’abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes fuient les combats entre les forces congolaises et les rebelles du M23 près de Kibumba au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, le 24 mai 2022. © 2022 AP Photo/Moses Sawasawa (Goma) – Des unités de l’armée nationale congolaise ont soutenu des groupes armés impliqués dans de graves exactions, lors du récent conflit avec les forces rebelles du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Entre mai et août 2022, l’armée congolaise a combattu les rebelles du mouvement M23 soutenu par le Rwanda dans…



