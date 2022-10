Somalie : Libérer un journaliste détenu

par Human Rights Watch

Click to expand Image Abdalle Ahmed Mumin, Secrétaire général du Syndicat des journalistes somaliens, s’exprimait lors d'une conférence de presse avec d'autres membres de l'Association des médias somaliens et de la Fédération des journalistes somaliens à Mogadiscio, le 18 mai 2020. © 2020 Syndicat des journalistes somaliens (SJS) (Nairobi, le 14 octobre 2022) – Les autorités somaliennes devraient immédiatement libérer un éminent journaliste et défenseur des droits des médias qui est détenu et visé par une enquête sur des allégations apparemment politiquement motivées, a déclaré Human Rights…



