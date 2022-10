Le Honduras devrait s'engager à protéger les droits des femmes et des filles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces femmes participaient à une marche à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2019. Certaines portent des foulards verts, symbole du mouvement pour le droit à l'avortement. Leurs pancartes dénonçaient les féminicides et autres violences à l'égard des femmes. © 2019 Orlando Sierra/AFP/Getty Images Les 18 et 19 octobre, un comité d'experts internationaux des droits des femmes examinera les progrès du Honduras dans la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (acronyme…



