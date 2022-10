États-Unis. Le gouvernement de Joseph Biden doit annuler la décision d’étendre l’application du Titre 42

par Amnesty International

Réagissant à l’annonce faite par le gouvernement de Joseph Biden relative à une nouvelle procédure pour les Vénézuelien·ne·s en quête de sécurité, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Dans les jours qui ont suivi les révélations faites par la Coordination interagences pour les personnes réfugiées ou migrantes R4V indiquant […] The post États-Unis. Le gouvernement de Joseph Biden doit annuler la décision d’étendre l’application du Titre 42 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet