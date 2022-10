Iran. Au moins 23 adolescent·e·s ont été tués lors d’opérations de répression brutales contre des manifestations de jeunes

par Amnesty International

Les homicides illégaux d'au moins 23 adolescent·e·s, perpétrés par les forces iraniennes de sécurité, ont mis en évidence la volonté meurtrière des autorités d'écraser les manifestations de grande ampleur actuelles, qui ont été déclenchées par la mort en détention de Mahsa (Zhina) Amini, 22 ans, le 16 septembre, et se sont muées en ce que de nombreuses sources



