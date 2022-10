Des hommes politiques américains et français exhortent la FIFA à remédier aux abus commis à l’encontre des travailleurs migrants au Qatar

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ouvriers marchent vers le stade de Lusail, l'un des stades de la Coupe du monde 2022, à Lusail, au Qatar, en décembre 2019. © 2019 Hassan Ammar/AP Photo Jan Schakowsky, représentante des États-Unis, et 14 autres membres du Congrès ont envoyé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander des réparations pour les travailleurs migrants au Qatar en prévision de la Coupe du Monde 2022, qui doit débuter le 21 novembre. La lettre, datée du 29 septembre, a été rédigée en soutien aux travailleurs migrants qui ont subi des abus et qui pour certains sont…



