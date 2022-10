Tourisme polaire : comment les compagnies tentent de répondre aux enjeux de durabilité

En octobre 2021, la compagnie du Ponant mettait à l’eau le Commandant-Charcot , un nouveau navire polaire de 28m de large, 150m de long, 9 ponts et une capacité jusqu’à 245 passagers. Dans la foulée de la pandémie et de la prise de conscience de la nécessité d’un tourisme plus durable, ce lancement a déclenché un flot de critiques. L’organisation non gouvernementale (ONG) Greenpeace en a parlé comme d’un « tourisme…