Lettonie. Des réfugié·e·s et des migrant·e·s détenus arbitrairement, torturés et contraints de retourner «volontairement» dans leur pays

par Amnesty International

Les autorités lettones renvoient avec violence des personnes réfugiées ou migrantes à la frontière avec le Bélarus, soumettant nombre d'entre elles à de graves violations des droits humains, notamment à des détentions secrètes et des actes de torture, d'après les nouvelles conclusions que publie Amnesty International dans un rapport le 13 octobre 2022. Intitulé Lettonie.



