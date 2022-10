Arabie saoudite. Les peines infligées à des Égyptiens nubiens qui ont organisé un événement commémoratif pacifique doivent être annulées

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant que le Tribunal pénal spécial saoudien a condamné 10 Égyptiens nubiens à des peines de 10 à 18 ans d'emprisonnement pour avoir organisé un événement commémoratif pacifique, Diana Semaan, directrice adjointe par intérim du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, a déclaré : « Il s'agit d'une parodie de justice, car ces hommes […]



