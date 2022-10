Pays du Golfe. Ne vous fiez pas au battage médiatique : les États membres du Conseil de coopération du Golfe sont toujours aussi répressifs

par Amnesty International

Le fait que des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) accueillent plusieurs grands événements sportifs ne doit pas éclipser leur bilan d’atteintes persistantes aux droits humains, a déclaré Amnesty International le 12 octobre 2022, à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar et du Grand prix de Formule 1 d’Abu […] The post Pays du Golfe. Ne vous fiez pas au battage médiatique : les États membres du Conseil de coopération du Golfe sont toujours aussi répressifs appeared first on Amnesty International. ]]>



