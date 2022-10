Vers une accentuation des épisodes de pollution à l'ozone

La pollution à l’ozone est responsable de 17 000 morts par an en Europe selon l’Agence européenne de l’environnement. Et la situation empirera à l’avenir car les vagues de chaleur et les sécheresses induites par le changement climatique contribuent à la formation des pics d’ozone.Au contraire de la couche d’ozone stratosphérique au-dessus de 10 kilomètres…