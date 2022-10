Bangladesh : Répression de l'opposition politique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces militants du Parti nationaliste du Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party, BNP) participaient à une veillée aux chandelles à Dhaka, le 17 septembre 2022. © 2022 Mamunur Rashid/NurPhoto via AP (New York, le 10 octobre 2022) – Les groupes d'opposition ont signalé une escalade de la répression par les autorités du Bangladesh et d'attaques par des partisans du parti au pouvoir alors que le pays commence à se préparer pour les élections nationales de 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités du Bangladesh devraient respecter l'état de droit et protéger…



