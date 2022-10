Pour éviter un grave réchauffement climatique, il est indispensable de doubler la production d’électricité « propre », selon l’OMM

Le manque d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables et dans la collecte de données pourrait non seulement compromettre la lutte contre le réchauffement planétaire mais aussi réduire nos futures ressources en énergies propres, notamment hydrologiques et nucléaires, selon un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié mardi.]]>



