Épidémie de Covid-19 en Afrique : quelles spécificités ?

par Sylvain Mangiarotti, Researcher at Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Abdoulaye Touré, Professeur agrégé en santé publique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC)

François Roger, Directeur régional Asie du Sud-Est, vétérinaire et épidémiologiste, Cirad

Marisa Peyre, Deputy head of ASTRE research unit, epidemiologist, Cirad

