Russie. Vladimir Kara-Murza, prisonnier d’opinion, reçoit le prix Václav Havel

par Amnesty International

Réagissant à l'attribution du prix des droits de l'homme Václav Havel par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Vladimir Kara-Murza, éminent militant politique et journaliste russe détenu depuis avril 2022 pour son opposition à la guerre, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Vladimir Kara-Murza […]



