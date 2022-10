Ukraine/Russie : les populations et les infrastructures civiles doivent être protégées

Communiqué de presse | L’utilisation d’armes explosives en zone habitée cause des blessures potentiellement mortelles, des souffrances psychiques et psychologiques ainsi que de graves dommages aux biens et aux infrastructures civils, et entrave la fourniture des services i



Lire l'article complet