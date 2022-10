Journée mondiale de la santé mentale : Soutenir les personnes ayant survécu à des conflits

par Human Rights Watch

Click to expand Image « Farhan » (pseudonyme), un homme afghan de 29 ans originaire de la province de Kapisa, a déclaré qu'il ne pouvait pas dormir pendant la nuit : « Je suis dans mon lit [en France], mais mon esprit est en Afghanistan. » © 2022 John Holmes pour Human Rights Watch (Bruxelles) – Les gouvernements, les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires devraient agir concrètement pour développer le soutien psychosocial aux personnes affectées par des conflits armés et investir dans de telles mesures, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Conformément au thème…



