Myanmar. La condamnation d’un réalisateur japonais à sept ans d’emprisonnement est une nouvelle attaque contre les médias indépendants

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal contrôlé par l'armée du Myanmar a condamné le réalisateur japonais Toru Kubota à sept ans d'emprisonnement, Ming Yu Hah, directrice régionale adjointe pour le travail de campagne à Amnesty International, a déclaré : « Avec ce nouveau jugement, l'armée du Myanmar ne fait que confirmer sa réputation d'être l'un […]



