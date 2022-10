Iran. Au moins 82 manifestant·e·s et passant·e·s baloutches tués dans le cadre d’une répression sanglante

par Amnesty International

Les forces de sécurité iraniennes ont tué illégalement au moins 66 personnes, dont des enfants, et en ont blessé des centaines en tirant balles réelles, plombs et gaz lacrymogènes sur des manifestant·e·s, des passant·e·s et des fidèles lors d'une violente action de répression menée après la prière du vendredi le 30 septembre à Zahedan, dans la province […]



Lire l'article complet