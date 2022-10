Amériques. La surveillance par l’armée d’organisations de la société civile met en évidence la détérioration du respect des droits humains

par Amnesty International

Les informations obtenues par le collectif Guacayama au moyen de fuites provenant de divers serveurs des forces armées de plusieurs pays de la région ont mis en évidence une surveillance des activités d'organisations de la société civile, dont Amnesty International, par l'armée du Mexique et du Pérou, pour l'heure, ce qui témoigne de la détérioration […]



