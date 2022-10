Cuba. Les tactiques de répression ne doivent pas être de nouveau employées

par Amnesty International

Une nouvelle vague de manifestations partout à Cuba a eu lieu ces derniers jours et certains indices inquiétants incitent à penser que les autorités recourent de nouveau aux tactiques de répression qu'elles ont utilisées pendant des décennies et aussi pendant la répression des protestataires le 11 juillet de l'an dernier, a déclaré Amnesty International le 4 octobre. […]



