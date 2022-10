Course à l’ordinateur quantique : comment progresse ce chantier titanesque en pratique

Pour mieux comprendre l’ordinateur quantique et la course technologique qu’il génère, nous vous proposons ici le second opus de notre série. Après un premier article sur la naissance du concept d’ordinateur quantique , nous explorons ici comment il pourrait être réalisé en pratique et les défis scientifiques et technologiques à relever.Le prix Nobel de physique 2022 vient d’être décerné à trois pionniers de l’information quantique, dont un…