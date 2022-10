Canada. La construction d’un gazoduc en territoire autochtone met en danger les défenseur·e·s des terres

par Amnesty International

Montréal, le 3 octobre 2022 – Les défenseur·e·s des terres des Wet’suwet’en du Canada risquent de subir de graves violations de leurs droits à la suite de l’annonce du lancement des travaux de construction du gazoduc Coastal GasLink, sous la Wedzin Kwa (la rivière Morice), a déclaré aujourd’hui Amnistie internationale. « La décision de permettre la construction […] The post Canada. La construction d’un gazoduc en territoire autochtone met en danger les défenseur·e·s des terres appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet