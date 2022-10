La CNUCED met en garde contre des perspectives inquiétantes pour l’économie mondiale

Des politiques monétaire et budgétaire prises par les économies avancées risquent de pousser le monde vers une récession mondiale et une stagnation prolongée, infligeant des dommages pires que ceux de la crise financière de 2008 et du choc de la COVID-19 en 2020, a averti lundi la CNUCED.]]>



Lire l'article complet