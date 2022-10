Éthiopie : les femmes exposées à la traite des êtres humains au Tigré, en Afar et Amhara

Les femmes et les jeunes filles des régions du Tigré, de l’Afar et de l’Amhar sont de plus en plus vulnérables aux enlèvements et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle lorsqu’elles fuient le conflit dans le nord de l’Éthiopie, ont averti lundi des experts des Nations Unies, relevant que ces provinces sont à un « moment critique pour renforcer la lutte contre la traite ».]]>



