Indonésie. Au moins 130 morts lors d’un mouvement de foule dans un stade de foot : il faut enquêter sur l’usage des gaz lacrymogènes par la police

par Amnesty International

En réaction à la mort d'au moins 130 personnes à la suite d'une bousculade au stade Kanjuruhan à Malang, dans la province de Java-Est, le 1er octobre, Usman Hamid, directeur d'Amnesty International Indonésie, a déclaré : « Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Personne ne devrait perdre la vie en assistant à un match de



