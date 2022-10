Amériques. Les États de la région doivent prendre d’urgence les mesures nécessaires pour combattre les inégalités et la discrimination

par Amnesty International

Afin de combattre les inégalités et la discrimination, les États du continent américain doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans la région, a déclaré Amnesty International le 3 octobre dans une lettre ouverte adressée aux chef·fe·s d’État qui assisteront à la 52e assemblée générale de […] The post Amériques. Les États de la région doivent prendre d’urgence les mesures nécessaires pour combattre les inégalités et la discrimination appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet