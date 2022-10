Sommet UE-Israël. La coopération n’est pas compatible avec l’apartheid

par Amnesty International

Le 3 octobre 2022, de hauts responsables de l’Union européenne (UE) vont rencontrer le Premier Ministre israélien Yaïr Lapid lors de la première réunion de haut niveau du Conseil d’association UE-Israël depuis plus de dix ans. À l’approche de cette rencontre, Eve Geddie, directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, a déclaré : « Israël commet […] The post Sommet UE-Israël. La coopération n’est pas compatible avec l’apartheid appeared first on Amnesty International. ]]>



