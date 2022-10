La Russie oppose son veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant l'annexion de territoires ukrainiens

La Russie a opposé son veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité qui décrit ses tentatives d'annexion illégale de quatre régions de l'Ukraine, célébrée plus tôt dans la journée lors d'une cérémonie officielle à Moscou, comme « une menace pour la paix et la sécurité internationales », et exige que la décision soit immédiatement et inconditionnellement annulée.]]>



