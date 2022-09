Iran. Des documents divulgués révèlent que l’ordre a été donné aux forces armées d’affronter sans pitié les manifestant·e·s

par Amnesty International

La plus haute instance militaire iranienne a donné pour instruction aux commandants des forces armées de toutes les provinces de « confronter sévèrement » les manifestant·e·s descendus dans la rue à la suite de la mort en détention de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs, a déclaré Amnesty International le 30 septembre 2022.



