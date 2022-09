Afghanistan. L’attentat à Kaboul illustre la totale incapacité des talibans à protéger les minorités

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un attentat-suicide a fait des dizaines de morts et de nombreux blessés dans un centre éducatif situé à Kaboul dans le quartier de Dasht-e Barchi, à majorité chiite hazara, le 30 septembre 2022, Samira Hamidi, chargée de campagne pour l’Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Ce terrible attentat […] The post Afghanistan. L’attentat à Kaboul illustre la totale incapacité des talibans à protéger les minorités appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet