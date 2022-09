UE : Dénoncer l’apartheid israélien lors de la réunion du Conseil d’association UE-Israël

par Human Rights Watch

Click to expand Image Yair Lapid, qui était alors ministre israélien des Affaires étrangères (avant de devenir Premier ministre fin juin 2022), photographié aux côtés de Josep Borell, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d'une réunion avec des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, le 12 juillet 2021. © 2021 AP Photo/Virginia Mayo (Bruxelles, le 30 septembre 2022) – L’Union européenne et ses États membres devraient condamner les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution commis par les autorités…



Lire l'article complet