Iran. « Les homicides de manifestant·e·s doivent immédiatement faire l’objet d’une enquête par un mécanisme international d’obligation de rendre des comptes », selon la secrétaire générale d’Amnesty International

par Amnesty International

L'enquête que mène actuellement Amnesty International sur la répression des manifestations en Iran a révélé un recours illégal à la force et une violence impitoyable qui relèvent d'une pratique systématique des forces de sécurité. Celles-ci utilisent notamment des tirs de balles réelles, de grenaille et d'autres plombs, rouent de coups des manifestant·e·s et se livrent […]



