Russie/Ukraine. Les résultats illégitimes des simulacres de « référendums » ne doivent pas permettre l’annexion des zones occupées

par Amnesty International

Réagissant à l'annonce par la Russie des « résultats » des soi-disant « référendums » dans les territoires ukrainiens sous occupation russe des régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les résultats de ces simulacres de "référendums" annoncés par les autorités russes n'ont […]



