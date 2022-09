Russie. Un militant aurait été frappé et violé pour avoir récité sur Internet un poème anti-guerre

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le poète et militant russe Artiom Kamardine a été arrêté et soumis à des actes de torture, notamment à d'effroyables violences sexuelles, par des membres des forces de l'ordre après avoir récité sur Internet un poème anti-guerre, Natalia Zviagina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : « Les […]



