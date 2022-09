RDC. Les autorités doivent cesser d’utiliser la prolongation de l’état de siège comme prétexte pour réprimer les manifestations

par Amnesty International

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) doivent garantir les droits à la liberté de réunion pacifique, d'association et d'expression, a déclaré le 27 septembre Amnesty International, lors du deuxième jour de la nouvelle vague de manifestations dans l'est de la RDC contre la mission de maintien de la paix de l'ONU, le maintien […]



