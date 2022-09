Lesotho. Les autorités doivent lutter contre les brutalités policières, la torture et les homicides illégaux avant et après les élections

par Amnesty International

Les autorités du Lesotho et le nouveau gouvernement doivent s'occuper des cas non résolus de brutalités policières, de torture et d'homicides illégaux, et veiller à ce que les responsables de ces atteintes aux droits humains soient tenus de rendre des comptes au-delà de la période de campagne électorale en vue du scrutin du 7 octobre, a […]



