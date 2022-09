Tunisie. Les accusations sans fondement pesant sur Myriam Bribri doivent être abandonnées

par Amnesty International

À l’approche de l’audience en appel qui se tiendra le 28 septembre 2022 concernant le procès de la militante anti-impunité et défenseure des droits humains Myriam Bribri, qui a été condamnée le 20 décembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement en raison d’une publication sur Facebook critiquant des violences policières, Amna Guellali, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et […] The post Tunisie. Les accusations sans fondement pesant sur Myriam Bribri doivent être abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet