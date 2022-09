Guinée. 13 ans après, l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009 doit répondre aux attentes des victimes

par Amnesty International

Treize ans après le massacre du 28 septembre 2009 au cours duquel plus de 150 manifestants ont été tués et plus de 100 femmes ont été victimes de viols et d’autres violences sexuelles par des membres des forces de défense et de sécurité, l’ouverture le 28 septembre à Conakry du procès des auteurs présumés de […] The post Guinée. 13 ans après, l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009 doit répondre aux attentes des victimes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet