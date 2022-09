Guinée. Il faut agir sans attendre pour accroître le soutien et l’assistance aux victimes de violences sexuelles

par Amnesty International

Les victimes de violences sexuelles en Guinée se heurtent à la stigmatisation sociale, à un manque d'accès aux soins médicaux, ainsi qu'à d'importants obstacles à la justice, décrivent Amnesty International et le bureau régional Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPFAR) dans un rapport publié mardi 27 septembre et intitulé La honte doit […]



