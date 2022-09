Arabie saoudite. Près de 100 000 personnes ont participé à la campagne demandant la fin des interdictions de voyager frappant des militant·e·s

par Amnesty International

Alors qu'Amnesty International clôture sa campagne intitulée #LetThemFly, à laquelle ont participé près de 100 000 personnes à travers le monde, demandant aux autorités saoudiennes de lever toutes les interdictions de voyager infligées à des militant·e·s et des défenseur·e·s des droits humains ayant pacifiquement exercé leur droit à la liberté d'expression, Diana Semaan, directrice adjointe par intérim […]



