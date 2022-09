Ouverture du procès d’un ex-chef rebelle centrafricain à la CPI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Mahamat Said Abdel Kani during the confirmation of charges at the pre-trial chamber of the International Criminal Court on October 12, 2021. © ICC-CPI Le procès de Mahamat Saïd Abdel Kani, ancien commandant de la Séléka en République centrafricaine, s’est ouvert aujourd’hui devant la Cour pénale internationale (CPI). Saïd est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont beaucoup auraient été commis à l’Office central de répression du banditisme (OCRB) dans la capitale Bangui, entre avril et novembre 2013. En avril 2013, Bangui était une zone de guerre.…



