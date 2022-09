Algérie : Libérer un militant ayant obtenu le statut de réfugié en Tunisie

par Human Rights Watch

(Tunis) – Les autorités algériennes devraient immédiatement libérer Slimane Bouhafs, un militant algérien qui a disparu il y a un an en Tunisie et qui est maintenant détenu dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par un tribunal algérien, et faire en sorte qu’il soit libre de quitter le pays s’il le souhaite, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch aujourd’hui. Slimane Bouhafs vivait en Tunisie en tant que réfugié. Après avoir « disparu » pendant plusieurs jours, il est réapparu en détention aux mains de la police algérienne, dans des circonstances peu claires. Les autorités…



