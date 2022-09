Cambodge. Confirmation du verdict rendu contre le chef d’État Khmer rouge, alors que le travail du tribunal touche à sa fin

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue en appel par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) qui ont confirmé le verdict de culpabilité pour génocide, crimes contre l'humanité et violations graves de la Convention de Genève prononcé à l'encontre de l'ancien chef d'État Khmer rouge Khieu Samphan, la directrice régionale adjointe du travail […]



