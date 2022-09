Russie. Plus de 1 300 manifestant·e·s ont été arrêtés après que Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation d'au moins 1 386 manifestant·e·s pacifiques ayant pris part à des rassemblements à travers la Russie, après que le président Poutine a décrété la mobilisation de soldats supplémentaires pour aller combattre en Ukraine, Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Alors que le président Poutine […]



