Iran. La répression meurtrière lors des manifestations contre la mort en détention de Mahsa Amini appelle une action mondiale urgente

par Amnesty International

Les dirigeant·e·s du monde réunis lors de l'Assemblée générale des Nations unies doivent soutenir les appels à mettre en place un mécanisme international indépendant d'enquête et d'obligation de rendre des comptes afin de remédier à la crise d'impunité qui sévit en Iran. La mort en détention de Mahsa (Zhina) Amini, 22 ans, et les tirs qui […]



