États-Unis. La torture et les autres formes de mauvais traitements infligés à des Haïtien·ne·s demandeurs d’asile sont profondément enracinés dans le racisme anti-Noir·e·s

par Amnesty International

Les autorités des États-Unis ont soumis des personnes haïtiennes demandeuses d'asile à des arrestations arbitraires et à des mauvais traitements humiliants constituant des actes de torture fondés sur la question raciale, a souligné Amnesty International le 22 septembre dans son nouveau rapport intitulé « Ils ne nous ont pas traités comme des êtres humains » Actes de torture



